نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، أن فريق الزمالك سوف يستأنف تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل استعدادا للموسم الحروي الجديد.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الفريق سيخوض تدريباته الجماعية بشكل طبيعي، ومن ثم بداية المعسكر اعتبارا من يوم 20 في الشهر الحالي.

وتابع: حتى هذه اللحظة معسكر نادي الزمالك التحضيري للموسم المقبل سيكون في مصر، ولن يكون في الخارجي.

ويبحث جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بدأ في البحث عن تسويق التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأبيض، لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الزمالك يحاول إيجاد أي عرض خليجي أو ليبي لرحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الأبيض.

وتابع: الزمالك يسعى إلى هذه الخطوة برحيل التونسي سيف الدين الجزيري من أجل التعاقد مع مهاجم أو جناح أجنبي خلال الميركاتو الصيفي.