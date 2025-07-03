نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبحث تسويق سيف الدين الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بدأ في البحث عن تسويق التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأبيض، لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الزمالك يحاول إيجاد أي عرض خليجي أو ليبي لرحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الأبيض.

وتابع: الزمالك يسعى إلى هذه الخطوة برحيل التونسي سيف الدين الجزيري من أجل التعاقد مع مهاجم أو جناح أجنبي خلال الميركاتو الصيفي.