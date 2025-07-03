نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالبنك الأهلي: أسامة فيصل مستمر معنا ولن يرحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، كشف أن إدارة النادي أغلقت ملف رحيل اللاعب أسامة فيصل في الميركاتو الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد أن اللاعب مستمر في صفوف الفريق ولا نية لرحيله في الميركاتو الجاري، وأغلقنا ملف الصفقة تمامًا".

واختتم المصدر، متمسكين بكل اللاعبين المتواجدين حاليًا مع الفريق في معسكر الإعداد، بعد التعاقد مع عمرو الجزار ومحمد بن شرقي، ومصطفى دويدار وأحمد أمين أوفا، والحارس الصاعد أحمد طارق سليمان.