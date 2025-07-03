نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية بين الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا ومحمد مغربي كلمة السر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك صفقة تبادلية ستحدث مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن الصفقة ستكون انتقال محمد مغربي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا نظير انتقال ثنائي من سيراميكا إلى زعيم الثغر.

وشدد المصدر، حتى الآن لم يتم الاتفاق على اسم ثنائي سيراميكا الذي سينتقل إلى صفوف الاتحاد، ولكن سيكون هناك جلسة خلال أيام لحسم الصفقة.