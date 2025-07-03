نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكثف مفاوضاته للحصول على خدمات توفيق محمد من بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بنادي بتروجت، كشف أن هناك تكثيف في المفاوضات من قبل نادي المصري البورسعيدي، مع إدارة بتروجت للحصول على خدمات الظهير الإيسر توفيق محمد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد أن هناك مفاوضات حدثت بين إدارة المصري ونادي بتروجت للحصول على توفيق محمد من قبل، وأكد أن إدارة النادي البترولي ترغب في الحصول على 30 مليون نظيره انتقال اللاعب للنادي البورسعيدي”.

وشدد، أن النادي المصري يرحب بدفع المبلغ والحصول على خدمات اللاعب، وسيكون هناك جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقة.