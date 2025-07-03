مصدر بسيراميكا كليوباترا: الأهلي على أعتاب ضم أحمد هاني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي بات على أعتاب ضم اللاعب أحمد هاني ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن النادي الأهلي تواصل مع مسؤولي سيراميكا للحصول على خدمات اللاعب، والنادي رحب ببيع هاني.

وقال نصًا: "نقدر نقول أن أحمد هاني بنسبة ٩٩٪؜ في النادي الأهلي"، مضيفًا أن أحد مسؤولي النادي الأهلي تواصل مع شخص يثق فيه بالنادي للاستطلاع عن رأيه في الصفقة، وأكد أن اللاعب مميز جدًا وسيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر".

واختتم، أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة لحسم الصفقة.