نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: كريم الدبيس يقترب من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أقترب من الرحيل على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الدبيس عقد جلسة مع ريبيرو ومحمد يوسف وأكد لهم على رغبته في خوض تجربة جديدة للحصول على فرصة أكبر للعب واستعادة مستواه".

وأكمل:" ريبيرو أبلغ اللاعب إنه في حساباته وإن الموسم طويل ويحتاج كل اللاعبين ولكن اللاعب طلب منه التفكير في الأمر وأكد له على وصول عرض أوروبي وعرض مصري خلال الأيام المقبلة والمدرب وعده بالتفكير في الأمر".