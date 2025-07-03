نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتياز 40 حكمتا لاختبارات الانضمام لمعسكر تقنية الفيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء معسكر تقنية الفيديو مشتعلة عقب ظهور نتائج التصفيات المؤهلة للانضمام لدورة الحصول على تقنية VAR.

وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اجتياز الحكام الاختبارات في منشور جاء مضمونه كالاتي:-

"أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتياز ٤٠ حكمًا ( ٢٠ ساحة و٢٠ مساعدًا) في الاختبارات التي أقيمت خلال اليومين الماضيين للمشاركة في المعسكر المغلق الذي انطلق اليوم للحصول على رخصة تقنية VAR."

وتابع: "وشهد اليوم الأول للمعسكر المغلق الذي يستمر حتى السابع من يوليو الحالي محاضرات نظرية ألقاها المحاضرون بالاتحادين الإفريقي والدولى لكرة القدم الثلاثى سيد مراد وجهاد جريشة وهيام بركة وركزت على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات ".

واختتم: "ومن المقرر أن يشهد برنامج المعسكر خلال الأسبوع المقبلة محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم".

وحتى الآن مازلت أجواء المعسكر مثيرة خاصة مع عدم نجاح بعض الأسماء المعول عليها من أجل الحصول على الرخصة.