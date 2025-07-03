نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح حقيقة أزمة ميلكا لوبيسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص شريف صفوت، المنسق العام للمدربين واللاعبين الأجانب في نادي الزمالك، على توضيح حقيقة ما أُثير مؤخرًا بشأن اللاعبة المحترفة ميلكا لوبيسكا لاعبة فريق كرة الطائرة السابقة.

وأوضح صفوت في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك أن اللاعبة حصلت على مستحقاتها المالية حتى شهر إبريل الماضي، وتم الاتفاق معها على سداد الشهر الأخير المتبقي في موعده، لكن النادي فوجئ بتقديم شكوى من اللاعبة إلى الاتحاد الدولي.

وقال صفوت: "الاتفاق مع ميلكا كان واضحًا، وجرى التفاهم على موعد السداد، إلا أننا فوجئنا باللجوء إلى الاتحاد الدولي. تواصلنا مع الاتحاد الدولي، وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل قانوني داخل المهلة المحددة."

وأشار إلى أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات المتبقية في موعدها، مؤكدًا أن اللاعبة ستحصل على راتبها المتبقي قبل يوم 8 يوليو كما تم الاتفاق.