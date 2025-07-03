نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح ويحتاج لمدرب شاب بخبرات كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، بحالة التنظيم الإداري والفني التي يشهدها النادي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تصحيح الأخطاء خطوة ضرورية نحو بناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك: " الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح، وما يتم حاليًا على مستوى التنظيم أمر إيجابي".

وتابع: " الفريق بحاجة إلى مدرب شاب يمتلك خبرات كبيرة، ويانيك فيريرا (المدرب المحتمل) يُعد من الأسماء القادرة على إحداث فارق، بجانب مدرب مساعد صغير في السن لمعاونته."

وأتم مرعي: "الزمالك نادٍ كبير وينافس على كل البطولات، ووجود مدير رياضي وخطة واضحة للفريق سيعود بالنفع الكبير على النادي خلال المرحلة المقبلة."