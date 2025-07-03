الرياضة

عصام مرعي: الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح ويحتاج لمدرب شاب بخبرات كبيرة

0 نشر
0 تبليغ

عصام مرعي: الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح ويحتاج لمدرب شاب بخبرات كبيرة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح ويحتاج لمدرب شاب بخبرات كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، بحالة التنظيم الإداري والفني التي يشهدها النادي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تصحيح الأخطاء خطوة ضرورية نحو بناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك: " الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح، وما يتم حاليًا على مستوى التنظيم أمر إيجابي".

وتابع: " الفريق بحاجة إلى مدرب شاب يمتلك خبرات كبيرة، ويانيك فيريرا (المدرب المحتمل) يُعد من الأسماء القادرة على إحداث فارق، بجانب مدرب مساعد صغير في السن لمعاونته."

وأتم مرعي: "الزمالك نادٍ كبير وينافس على كل البطولات، ووجود مدير رياضي وخطة واضحة للفريق سيعود بالنفع الكبير على النادي خلال المرحلة المقبلة."

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا