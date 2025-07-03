الرياضة

الجزائري ميلود حمدي مديرًا فنيًا لـ الإسماعيلي

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الجزائري ميلود حمدي مديرًا فنيًا لـ الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي، التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الجزائري ميلود حمدي ليصبح مديرا فنيا للدراويش خلفا لتامر مصطفي، الذي رفض استكمال مشواره مع القلعة الصفراء للموسم المقبل.

ميلود حمدي مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي

وتبدأ مهمة الجزائري ميلود حمدي الفنية مع النادي الإسماعيلي مع انطلاق منافسات الموسم القادم.

جدير بالذكر أن ميلود حمدي سبق له تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وكان الإسماعيلي قد حصد المركز قبل الأخير خلال الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن تقرر بشكل رسمي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية إلغاء الهبوط ليستمر الدراويش وغزل المحلة في بطولة الدوري للموسم المقبل.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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