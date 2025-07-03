نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبت تنس وتذكرت دراستها في المجال الرياضي.. النجمة راندا عبد السلام تبدأ الصيف بإطلالة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة راندا عبد السلام وشاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "راندا"، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وظهرت راندا في إطلالة جديدة وهي تلعب كرة التنس من خلال تواجدها في إحدى الأماكن الساحلية.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا شهرة كبيرة حققتها الفنانة راندا عبد السلام، عقب ظهورها في دراما رمضان الماضي من خلال العمل التريند العتاولة الجزء التاني كما سبق أن شاركت البطولة في مسلسل «55 مشكلة حب»، إذ استطاعت أن تجذب إليها الأنظار لطلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وإتقانها الأدوار المنسوبة إليها، كما شاركت النجم مصطفى قمر في دور البطولة في مسلسل فارس بلا جواد والذي حقق نجاح جماهيري وقت عرضه..