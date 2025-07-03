نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. حمزة علاء ينتقل إلى الدوري البرتغالي بعد مغادرة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بورتيمونينسي الناشط في الدرجة الثانية البرتغالية عن التعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بورتيمونينسي البرتغالي يتعاقد مع حمزة علاء

وانتقل حارس الأهلى السابق إلى صفوف بورتيمونينسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وغادر حمزة علاء البالغ من العمر 24 عامًا، يوم الثلاثاء الماضي إلى دولة البرتغال، من أجل إجراء الكشف الطبي للانضمام إلى بورتيمونينسي.

وكان بورتيمونينسي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 34، بفارق نقطة وحيدة، عن فريق باسوش فيريرا والذي هبط رسميًا إلى القسم الثالث.