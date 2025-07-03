نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك أبرزهم.. 3 أندية ترغب في ضم دغموم بعد انتهاء عقده مع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الجزائري عبد الرحمن دغموم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مصير اللاعب عقب نهاية تعاقده مع المصري البورسعيدي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن دغموم يمتلك عدة عروض من أندية جزائرية ومصرية أبرزها الزمالك، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وتابع: "دغموم سيحدد مصيره خلال الأسبوع المقبل سواء بالاستمرار في الدوري المصري أو العودة للجزائر".

وشارك دغموم مع المصري في 33 مباراة خلال الموسم المنقضي، وظهر بشكل مميز للغاية مع الفريق البورسعيدي، مما جعله محط أنظار عدة أندية بعد تألقه اللافت.