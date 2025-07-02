نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: محمد شريف يوقع للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد شريف وقع على عقود إنضمامه للنادي الأهلي لمدة موسمين مع وجود موسم ثالث بموافقة الطرفين.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" محمد شريف تمسك بالانضمام للنادي الأهلي وانتظر أكثر من شهر ونصف من بعد رحيله عن نادي الخليج السعودي".

وأضاف:" الأهلي عرض ملف شريف على ريبيرو المدير الفني وكان ضمن قائمة مختصرة بها عمرو ناصر وأسامة فيصل وتم الاستقرار على ضم شريف لعدة أسباب".

واختتم:" أبرز تلك الأسباب هي أن اللاعب تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر وفي الناحية الأخرى طلب البنك الأهلي وفاركو أرقام مبالغ بها من وجهة نظر الأهلي".

