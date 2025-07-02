نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية بايرن ميونخ لخوض موقعة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الجناح الفرنسي كومان إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، بعد راحة يومين، استعدادًا لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في دور الثمانية لمونديال الأندية في أميركا، السبت المقبل.

وتعرض كومان للإصابة خلال الفوز على فلامنغو البرازيلي 4/2 في دور الـ16، لكن استعادة لياقته وتسجيله هدفين في البطولة يشيران إلى أنه سيكون في التشكيل الأساسي أمام سان جيرمان.

ومع انتقال ليروي ساني إلى غالطة سراي التركي في منتصف البطولة، وتراجع مستوى غنابري، في الوقت الذي يخوض فيه توماس مولر آخر أسبوعين في عقده مع النادي البافاري، فمن المرجح أن يبدأ كومان أمام سان جيرمان في خط الهجوم البافاري بجوار هاري كين وميكايل أوليسيه.

ويستعد جمال موسيالا للمشاركة منذ البداية بالقميص رقم 10، وهو القميص الذي سيخصص له بشكل رسمي بعد البطولة عقب رحيل ساني.

