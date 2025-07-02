نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانسيني: قرار "فيفا" بإطلاق بطولة كأس العالم للأندية كان موفقا.. والإنتر قدام أداء باهت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأسطورة البرازيلية أليساندرو مانسيني، نجم روما وإنتر ميلان السابق ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن قرار إطلاقها كان موفقا للغاية.

قرار "فيفا" بإطلاق بطولة كأس العالم للأندية كان موفقا

وقال مانسيني في حوار خاص عبر برنامج "FOOTBALL360"، المذاع عبر قناة "أون سبورت 1"، مع إسلام سامي: "من وجهة نظري، فإن كأس العالم للأندية فرصة ثمينة للفرق من أمريكا الجنوبية وآسيا لمواجهة الأندية الأوروبية، التي تشكل أهم مراكز كرة القدم في العالم".

وتابع: "أرى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإطلاق هذه البطولة كان اختيارًا موفقًا وحاسمًا، إذ تحولت إلى منافسة راقية ذات مستوى عالٍ".

وأكمل: "مشاركة الإنتر في النسخة الحالية من البطولة كانت في نظري دون المستوى بكثير، فقد جاء الفريق إلى البطولة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 0–5 أمام باريس سان جيرمان في نتيجة تاريخية، ومع رحيل إنزاجي وتعيين كريستيان كييفو، قدم إنتر أداءً باهتًا ومقلقًا فيما يخص الموسم القادم".

واختتم مانسيني حديثه قائلا: "بعد هزيمة الإنتر القاسية، ومع قرب انتهاء الموسم الأوروبي وتجدد شائعات رحيل لاعبين، سيحتاج النادي الإيطالي بالفعل إلى عمل كبير ليعود قويًا ومنافسًا في موسم 2025 - 2026 ".