نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة الأهلي تكشف مصير 4 لاعبين بعد رحيل عمر الساعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة النادي الأهلي الرسمية عن آخر المستجدات الخاصة بمصير عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإعلان رسميًا عن رحيل عمر الساعي إلى صفوف النادي المصري، في صفقة إعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل موقف 4 لاعبين من قائمة الأهلي

وفي تصريحات للإعلامي محمد سعيد عبر شاشة قناة النادي، أوضح أن ملف الإعارات والانتقالات لا يزال مفتوحًا، حيث أشار إلى مصير 4 لاعبين آخرين من المنتظر حسم مستقبلهم خلال الأيام المقبلة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

كريم نيدفيد: الأقرب حاليًا للانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، في ظل وجود مفاوضات متقدمة.

رضا سليم: لم يتم تحديد وجهته النهائية بعد، حيث يتنافس عليه ناديا زد وسيراميكا كليوباترا، ومن المنتظر اتخاذ قرار نهائي خلال وقت قصير.

أحمد رضا: يقترب بشدة من الانتقال إلى نادي زد، بعد اتفاق شبه نهائي على البنود الشخصية.

محمد الضاوي "كريستو": هناك احتمالية كبيرة لعودته إلى النجم الساحلي التونسي، فريقه السابق، في حال الاتفاق على بنود الإعارة أو البيع.

قائمة الراحلين المؤكدين عن الأهلي حتى الآن

أكدت التقارير أيضًا أن عددًا من اللاعبين قد غادروا صفوف الأهلي رسميًا، سواء بنهاية تعاقدهم أو عبر صفقات إعارة، وجاءت القائمة على النحو التالي: