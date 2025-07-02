نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانسيني: الأهلي فريق مثير للاهتمام.. وأنشيلوتي سيعيد هيمنة البرازيل على كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار الأسطورة البرازيلية أليساندرو مانسيني، نجم روما وإنتر ميلان السابق إلى أن النادي الأهلي فريق مثير للاهتمام، مؤكدًا أن أداءه في المونديال يعكس مسيرة الكرة في مصر.

وقال مانسيني في حوار خاص عبر برنامج "FOOTBALL360"، المذاع عبر قناة "أون سبورت 1"، مع إسلام سامي: "حول الكرة المصرية، فأعترف بعدم معرفتي العميقة بها، لكنني تابعت أداء الأهلي في المونديال".

وأكمل: "بعد متابعتي لمباريات الأهلي في المونديال لاحظت أنه فريق مثير للاهتمام، يعتمد على انتقالات سريعة ولديه ديناميكية عالية في اللعب، وهو أمر يعكس إيجابيًا على مسيرة الكرة في مصر".

وبشأن اختيار كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي.. قال: "أراه قرارًا موفقًا لما يحمله من سجل تدريبي حافل، بالطبع تدريب منتخب يختلف عن تدريب الأندية، لكن البرازيليين متفائلون بثقة كاملة بأن خبرة أنشيلوتي ومعرفته العميقة ستتيح له تقديم أداء باهر، واستعادة هيمنة البرازيل كأفضل منتخب في العالم، خصوصًا مع اقتراب كأس العالم خلال أقل من عام.

واختتم مانسيني حديثه قائلا: "نحن جميعًا نأمل أن ينجح وأن يُسعد الجماهير مجددًا".

