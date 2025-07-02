أسطورة إنتر ميلان: الأندية البرازيلية تفوقت على الأوروبية في المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأسطورة البرازيلية أليساندرو مانسيني، نجم روما وإنتر ميلان السابق بمستوى الفرق البرازيلية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أنهم أكثر طموحًا من الأندية الأوروبية.

وقال مانسيني في حوار خاص عبر برنامج "FOOTBALL360"، المذاع عبر قناة "أون سبورت 1": "الأندية البرازيلية قدمت أداءًا متميزًا في كأس العالم للأندية".

وتابع: "جميعهم قدموا مستوى مشجعًا، لا سيما بالميراس وفلومينينسي اللذان تأهلا إلى ربع نهائي البطولة".

وأكمل: "تبدو الفرق البرازيلية أكثر طموحًا من الأندية الأوروبية، رغم أن الأخيرة في نهاية فترة الإعداد القوية، بينما البرازيليون ما زالوا في بداية تحضيراتهم، لهذا فإنهم يصلون إلى البطولة بروح عالية ولياقة أفضل وأقل إرهاقًا، وما حققوه حتى الآن يُعد نتيجة إيجابية لطريقة تعاملهم وطموحهم".