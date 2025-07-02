نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال يستعير حمدالله من الشباب قبل مواجهة فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب وذلك بنظام الإعارة لتدعيم خط الهجوم مستفيدًا من فترة القيد القصيرة والاستثنائية قبل خوض دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأفاد نادي الشباب، من جانبه، بأنه تمت الموافقة على طلب إعارة حمدالله إلى الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الهلال، لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب كامبينج وورلد بولاية فلوريدا.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة مونديال الأندية بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

