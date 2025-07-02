نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتر في مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز بسبب "شرط الرحيل المجاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خلاف جوهري يعطل المفاوضات بين نادي برشلونة ونجم أتلتيك بيلباو الدولي الإسباني نيكو ويليامز، وذلك بشأن بند مثير للجدل يشترط اللاعب إدراجه في عقده المحتمل مع الفريق الكتالوني.

نيكو ويليامز يطالب ببند "الخروج المجاني" في حالة عدم التسجيل

ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، فإن نيكو ويليامز يُصر على تضمين بند خاص في عقده الجديد مع برشلونة، يُتيح له الرحيل مجانًا في حال لم يتم تسجيله ضمن قائمة الفريق الأول لدى رابطة الدوري الإسباني (الليجا) قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حقوق اللاعب في مغادرة الفريق دون قيود تعاقدية، في حالة تعثر النادي في تسجيله رسميًا لأسباب مالية أو إدارية، وهي مسألة أثارت قلق اللاعب وممثليه في ظل الأزمات المتكررة التي يواجهها برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة يرفض الشرط.. ولكن الباب لم يُغلق

من جانبها، ترفض إدارة برشلونة في الوقت الحالي الاستجابة لمطلب نيكو ويليامز، نظرًا لأنه يُهدد استقرار الصفقة من الناحية القانونية والاقتصادية، كما أنه قد يُمثل سابقة غير مرغوب فيها في تعاقدات النادي مع لاعبين آخرين مستقبلًا.

ورغم هذا الرفض، إلا أن النادي لم يُغلق باب التفاوض بشكل نهائي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يبحث حلًا وسطًا، يتضمن السماح للاعب بالرحيل في حالة عدم تسجيله قبل غلق باب القيد، لكن بشرط ضمان استرداد المقابل المالي للصفقة، إما عبر شرط جزائي مخفض أو عبر اتفاق مشترك مع الطرف الآخر.