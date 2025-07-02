المصري ينهي إجراءات ضم الساعي من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات عمر الساعي لاعب خط وسط النادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2026/2025.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر الساعي يبلغ من العمر 22 عامًا وقد نشأ اللاعب وترعرع في صفوف الاسماعيلي الذي تألق بين صفوفه فكان انضمامه لصفوف الأهلي مطلع الموسم الماضي علمًا بأن اللاعب يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط.