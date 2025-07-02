نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يرمم هجومه بضم حمدالله قبل مواجهة فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ عن المواعيد الجديدة «المقدمة» لفترتي التسجيل للموسم الرياضي المقبل 2026/2025 على أن تكون بداية الفترة الصيفية يوم 3 يوليو (تموز).

ويتيح القرار لنادي الهلال ممثل الكرة السعودية في كأس العالم للأندية، ولجميع الأندية، إمكانية تسجيل لاعبين جدد وفق لوائح الاتحاد الدولي، بهدف دعم جاهزية الفرق والاستفادة من التعديلات المقرّة من «فيفا».

وينتظر أن يعلن نادي الهلال ضم مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن أتم كل إجراءات الاتفاق معه؛ حيث يوجد اللاعب في الولايات المتحدة ويتدرب مع مدربه الشخصي طوال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع التعميمات التنظيمية الصادرة عن «فيفا»، التي أكدت ضرورة ضمان استقرار الفرق المشاركة وإتاحة حلول قانونية مرنة تضمن استكمال البطولة دون إشكالات تعاقدية أو فنية.