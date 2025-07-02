نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس رابطة الليجا يهاجم ريال مدريد بسبب مشاركته في مونديال الأندية: "يريدون راحة مقابل 140 مليون يورو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، تصريحات نارية اليوم الأربعاء، هاجم فيها نادي ريال مدريد بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن استيائه من تأثير البطولة على جدول الدوري المحلي.

ويعد نادي ريال مدريد أحد أقوى المرشحين للتتويج بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعد أن تخطى بنجاح دور المجموعات، ثم أطاح بفريق يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 بهدف دون رد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، حيث يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في قمة أوروبية مرتقبة.

تيباس ينتقد الجدولة ويهدد: "لن نؤجل مباريات لريال مدريد"

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعرب تيباس عن رفضه التام لأي طلب من ريال مدريد للحصول على راحة أو تأجيل مباريات في الليجا عقب نهاية مشاركته في مونديال الأندية.

وقال رئيس رابطة الليجا: "بطولة كأس العالم للأندية تُربك جدول مباريات الدوري الإسباني. ريال مدريد سيعود ويطلب أيام راحة وهذا ما يخل بنظامنا، لذا نؤكد أننا لن نسمح بتأجيل أي مباراة لهم تحت أي ظرف."

تيباس: "الريال يحصل على 140 مليون يورو ويطلب الراحة"

واصل تيباس هجومه، معبرًا عن اندهاشه مما وصفه بـ "انفصال عن الواقع" لدى إدارة النادي الملكي، حيث قال:

"أشعر بالدهشة. ريال مدريد يطلب فترة راحة، في حين يحصل على مبلغ يناهز 140 مليون يورو مقابل مشاركته في البطولة، وهو مبلغ يتجاوز ضعف ميزانية أندية مثل ديبورتيفو ألافيس بالكامل!"

وأضاف: "ثم بعد ذلك يطالبون بفترة استعداد خاصة؟ هذا أمر غير منطقي وغير عادل بالنسبة لبقية أندية الليجا."