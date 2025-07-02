نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل القبض على يوسف بلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، فور وصوله إلى مطار شارل ديغول في باريس، بعد رحلة قادمة من نيويورك، إثر تورّطه في شجار على متن الطائرة.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن بلايلي تم القبض عليه فور هبوط الطائرة في باريس.

وأفاد موقع "dzfoot" الجزائري أن بلايلي، بطل إفريقيا 2019، رفض ربط حزام الأمان رغم التنبيهات المتكررة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع شجار، استدعى تدخل الأمن فور هبوط الطائرة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيُعرض على القضاء الفرنسي، وقد يواجه محاكمة فورية بسبب الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

يذكر أن بلايلي شارك مع الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، إذ ودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

وسجل بلايلي هدفًا في الفوز على لوس أنجلوس إف سي الأميركي، لكنه غاب عن آخر مباريات فريقه في البطولة أمام تشيلسي الإنجليزي.

