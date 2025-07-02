نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يضم البرازيلي جواو بيدرو من برايتون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادمًا من برايتون.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم البرازيلي الذي يمكنه اللعب في مراكز متعددة انضم إلى زملائه في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، وقد يكون جاهزًا للمشاركة للمرة الأولى مع الفريق في مواجهة بالميراس البرازيلي في دور الثمانية.



ويأتي التعاقد مع بيدرو بعقد يمتد لثمانية أعوام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في ظل انفاق كبير من جانب النادي اللندني هذا الصيف، حيث تعاقد الفريق مع المهاجم ليام ديلاب من إبسويتش تاون كما اقترب من ضم الجناح جيمي جيتنز من بروسيا دورتموند.

وقال بيدرو في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "الجميع يعلم أن تشيلسي نادي كبير ولديه تاريخ عظيم".

وأضاف: "لعب له نجوم كبار في الماضي ولديه لاعبون رائعون في الوقت الحالي، أنا متحمس للانضمام إليهم وأعلم أنه حينما تكون لاعبًا في تشيلسي يجب أن تفكر في شيء واحد فقط وهو الفوز".

وكان بيدرو (23 عامًا) هدفًا أيضًا لفريق نيوكاسل وهو رابع لاعب يتعاقد معه تشيلسي من برايتون في السنوات الأخيرة، إلى جانب كل من مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وروبرت سانشيز.

وسينافس اللاعب البرازيلي صاحب المشاركات الدولية الثلاث مع منتخب البرازيل، على مركز المهاجم الأساسي مع ديلاب ونيكولاس جاكسون لكنه يمكنه اللعب أيضًا في وسط الملعب من الجهة اليسرى.