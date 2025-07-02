نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال يضم عبد الرزاق حمد الله لدعم الهجوم في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن خطوة مفاجئة ومهمة قام بها نادي الهلال السعودي لتعزيز صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تعرض خط الهجوم لضربات مؤثرة تمثلت في غياب نجوم الفريق بسبب الإصابات.

يعاني الهلال من نقص هجومي حاد في البطولة الجارية، بسبب غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نتيجة تعرضه لإصابة قوية، إلى جانب إصابة القائد سالم الدوسري، مما أجبر الجهاز الفني والإدارة على التحرك السريع لتأمين بديل هجومي مؤثر قبل مواجهة دور الثمانية.

الهلال يحسم صفقة عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة

وبحسب ما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، فإن إدارة الهلال أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي الشباب، وذلك بنظام الإعارة خصيصًا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ووفقًا للتقارير، فقد قام اللاعب بالفعل بالتوقيع الرسمي على عقود انضمامه إلى الهلال، وتم الاتفاق مع إدارة نادي الشباب على كافة التفاصيل، وينتظر حاليًا فقط تسجيله في قائمة الهلال الرسمية لدى "فيفا"، ليكون جاهزًا للمشاركة في الأدوار القادمة من البطولة.

من المتوقع أن يشارك حمد الله في تدريبات الفريق مساء اليوم، وذلك فور اكتمال إجراءات التسجيل الرسمية. وسيمثل انضمامه دعمًا كبيرًا للهجوم الهلالي، نظرًا لخبراته الواسعة في الدوري السعودي ودرايته بأجواء المنافسات الكبرى.

الهلال يستعد لمواجهة حاسمة أمام فلومينينسي في هذا الموعد

ويستعد الهلال لمواجهة مرتقبة في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي، وذلك يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو 2025. وتقام المباراة في تمام: