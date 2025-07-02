عاجل.. محمد شريف يعود إلى الأهلي في صفقة انتقال حر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي الرياضي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير عن عودة المهاجم الدولي محمد شريف إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.

محمد شريف يعود إلى الأهلي في صفقة انتقال حر

وجاء الإعلان من خلال منشور مقتضب نشره شوبير على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، كتب فيه:

"محمد شريف أهلاوي"، في إشارة مباشرة إلى إتمام الصفقة وعودة اللاعب إلى القلعة الحمراء دون الكشف تفاصيل إضافية.

وكان محمد شريف (29 عامًا) قد رحل عن النادي الأهلي في أغسطس 2023، متجهًا إلى الدوري السعودي عبر بوابة فريق الخليج، في تجربة لم تستمر سوى موسم واحد، قبل أن يقرر اللاعب العودة إلى صفوف الأهلي، مع نهاية عقده وعدم تجديده مع النادي السعودي.

يمتلك محمد شريف سجلًا مميزًا بقميص الأهلي، حيث شارك مع الفريق في 151 مباراة رسمية بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، وكان أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق خلال المواسم السابقة.

وتأتي صفقة عودة محمد شريف في توقيت حاسم ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو إلى تدعيم الخط الأمامي بعناصر تمتلك الخبرة والدراية بالأجواء داخل النادي، وهو ما ينطبق على شريف الذي يعرف جيدًا طبيعة المنافسة والضغوط في الأهلي.