نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع عمرو الجزار لمدة 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع اللاعب عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم، قادمًا من نادي غزل المحلة، وذلك ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويُعد عمرو الجزار من اللاعبين البارزين في خط الوسط، ولفت الأنظار بأدائه المميز مع فريقه السابق غزل المحلة، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم البنك الأهلي الصفقة لصالحه.

ومن جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف البنك الأهلي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق خلال الموسم المقبل.

يُذكر أن هذا التعاقد يأتي ضمن سلسلة من الصفقات التي تعمل إدارة النادي على إتمامها، في إطار خطة شاملة لتقوية الفريق والمنافسة بقوة في الدوري الممتاز.

