النصر والنجوم يتأهلان لنهائي دوري الهواة بنادي الخابورة

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري: تأهل فريقا النصر والنجوم إلى نهائي دوري الهواة بنادي الخابورة بعد مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي الذي أقيم على ملعب النادي وسط حضور جماهيري كبير ازدانت به المدرجات، ففي اللقاء الأول ابتسمت ركلات الترجيح لفريق النصر بقيادة مدربه سعيد القرطوبي بعد فوزه على فريق الخويرات 5 مقابل 4 ، فريق النصر حافظ على شباكه نظيفة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبيه محمد المعمري في الدقيقة 84 وزكريا القرطوبي في الدقيقة 90 لينتهي زمن المباراة الأصلي بدون أهداف، وفي المباراة الثانية عاد فريق النجوم بقيادة مدربه حمد الزعابي في الشوط الثاني وحول تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة على فريق التضامن الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين أحرزهما سعيد عبيد آل عبدالسلام في الدقيقتين 10 و41، وسجل أهداف فريق النجوم علي الحوسني في الدقيقة 53 وأضاف محمود البداعي هدفين في الدقيقتين 59 و68، هذا ويلتقي النصر والنجوم في المباراة النهائية التي تقام مساء الجمعة تحت رعاية خميس بن سالم القطيطي.

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