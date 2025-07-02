إثارة وتنافس فـي بطولتي فريق الصحراء للبراعم والناشئين لكرة القدم ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي : يتواصل الحراك الرياضي لفريق الصحراء التابع لنادي بهلاء وتشهد ملاعب الفريق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع منافسات بطولتي البراعم، والناشئين لكرة القدم ففي بطولة البراعم تشارك (١٣) فريقا تم تقسيمها إلى «ثلاث» مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق النصر والاتحاد وشباب الغافات والحدود والجزيرة ، وضمت المجموعة الثانية فرق الصحراء والهلال والحبي والنجوم، وضمت المجموعة الثالثة فرق الطلائع البسيوي ووادي سيفم والطماح والمعمور، وتأهل لدور الثمانية فريقا النصر والاتحاد من المجموعة الأولى ، وفريقا الحبي والصحراء من المجموعة الثانية، والطلائع البسيوي والمعمور من المجموعة الثالثة، كما تأهلت فرق الجزيرة والهلال كأفضل فريقين حلا في المركز الثالث عطفا على النتائج والمستوى . وفي بطولة الناشئين يشارك (١٦) فريقا تم توزيعها إلى أربع مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى كلا من فرق النصر والطليعة والسور والعقير ، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من فرق المعمور والطلائع البسيوي والهلال والمستقبل، بينما المجموعة الثالثة ضمت فرق الحصن والإتحاد والجزيرة والطماح، وفي المجموعة الرابعة تتواجد فرق وادي سيفم والصحراء والكور وشباب الغافات، وتلعب الفرق مبارياتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بواقع أربع مباريات في كل يوم بنظام الدوري لكل مرحلة، وتعد هاتان البطولتان فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الكروية في مرحلتي البراعم والناشئين، ولرفد الفرق الرياضية بالنادي بهذه المواهب للاستفادة منهم في الاستحقاقات القادمة وأسفرت الجولة الماضية لمنافسات فئة الناشئين عن فوز الكور على الشباب بهدف دون مقابل وتعادل وادي سيفم والصحراء بدون أهداف، وفاز الحصن على الاتحاد بهدف دون رد وتعادل الطماح والجزيرة بدون أهداف.

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