شناص ـ من إبراهيم الفارسي : افتتحت يوم امس الأول فعاليات أكاديمية فريق البليدة لكرة القدم التابع لنادي السلام ابوابها لاستقبال اللاعبين الناشئين وذلك بملعب فريق البليدة الرياضي، تهدف الأكادبمية إلى انشاء جيل واعد من البراعم والناشئين يخدم الفرق الأهلية وتعتبر رافدا قويا لها من اجل تطوير المواهب الناشئة والشابة في مجال كرة القدم، حيث توفر الأكاديمية بيئة تدريبية احترافية تحت اشراف المدرب الوطني عبيدا بن خميس الجابري، وكذلك مدربين ذوي خبرة عالية ، تسعى ادارة الأكاديمية أن تكون هذه الأكاديمية منصة لاكتشاف ورعاية المواهب العمانية الشابة، ورفد كرة القدم العمانية بنجوم المستقبل. وجرى خلال الافتتاح توزيع اللاعبين على فئات عمرية وكذلك تزويدهم بهدية عبارة عن حقيبة رياضية بها بدلات رياضية، وقد بدأت الاكاديمية عملها بعمل حصة تدريبية لكل فئة عمرية من اللاعبين، وتوجهت ادارة الاكاديمية بالشكر الى مجلس إدارة فريق البليدة الرياضي على جهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب لتحقيق اهداف الاكاديمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح أكاديمية فريق البليدة الكروية بشناص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.