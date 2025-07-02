مونديال الأندية: جارسيا يواصل تألقه ويقود ريال مدريد لمواجهة دورتموند فـي ربع النهائي

(أ.ف.ب): قاد مهاجم «لا كاستيا» جونسالو جارسيا فريقه ريال مدريد إلى ربع نهائي مسابقة مونديال الأندية في كرة القدم بتسجيله هدف الفوز على يوفنتوس الإيطالي 1-0 أمس الأول ، ليضرب الفريق الملكي موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني الفائز على مونتيري المكسيكي 2-1 ، وستكون المواجهة المقبلة نسخة عن مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 على ملعب ويمبلي الشهير في لندن، حين حقق الفريق الإسباني الفوز بهدفين نظيفين ، ويلتقي الفريقان في ربع النهائي، في الخامس من يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك ، سجل جارسيا البالغ من العمر 21 عاما الهدف في الدقيقة 54 رافعا غلته الى ثلاثة أهداف في أربع مباريات في البطولة خاضها أساسيا مستغلا جيدا الفرصة التي منحها إياه المدرب شابي ألونسو لتعويض غياب قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء. ومنح جارسيا التقدم لريال مدريد في المباراة الاولى ضد الهلال السعودي (1-1)، وصنع هدفين في الشوط الاول من الثانية أمام باتشوكا المكسيكي (3-1) قبل أن يسجل الهدف الثالث في المباراة الثالثة ضد سالزبورغ النمسوي (3-0). نجح جارسيا في افتتاح التسجيل بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للوافد الجديد الدولي الانجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد (54). ودفع الإسباني شابي ألونسو مدرب ريال بالفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 68 مكان جارسيا في أول ظهور له في المونديال بعد معاناته من فيروس في المعدة والأمعاء. وكانت آخر مباراة لهداف ريال مدريد هذا الموسم (43 هدفا في 56 مباراة في كل المسابقات)، مع منتخب بلاده فرنسا عندما تغلب على ألمانيا 2-0 في شتوتجارت في مباراة تحديد المركز الثالث في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الثامن من حزيران/‏‏يونيو الحالي. قال ألونسو بعد المباراة عن مبابي « أنه سيتحسن يوما بعد يوم، وبحلول ربع النهائي السبت سيتقدم أكثر. سنواصل مراقبته. أتحدث معه يوميا عن حالته، وأعتقد أنه سيكون في وضع أفضل بكثير في ربع النهائي».