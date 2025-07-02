نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيقاف يحرم بيلينجهام من مواجهة شقيقه جود في مباراة ريال مدريد ودورتموند بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم السبت المقبل، حيث يشهد مواجهة نارية مرتقبة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية – نسخة 2025.

ريال مدريد نجح في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهة صعبة أمام يوفنتوس الإيطالي، تمكن خلالها "الميرينجي" من تحقيق الفوز بهدف نظيف، في لقاء أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16.

أما بوروسيا دورتموند، فقد تجاوز عقبة مونتيري المكسيكي في مباراة مثيرة أقيمت فجر الأربعاء، حيث تمكن الفريق الألماني من تحقيق الانتصار بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع الفريق الملكي في مواجهة من العيار الثقيل.

جوب بيلينجهام يغيب عن مباراة الريال ودورتموند

سيفتقد بوروسيا دورتموند خدمات أحد أبرز لاعبيه الشبان، جوب بيلينجهام، في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء. حيث حصل اللاعب على البطاقة الثانية له في البطولة خلال مواجهة مونتيري، بعد أن كان قد تلقى البطاقة الأولى أمام فريق أولسان الكوري الجنوبي في دور المجموعات.

غياب جوب يعني غياب فرصة كانت مرتقبة لدى الجماهير لمشاهدة مواجهة تاريخية بين الأخوين بيلينجهام، حيث كان العالم يترقب لحظة اصطدام جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، بشقيقه الأصغر جوب، في صراع كروي نادر من نوعه، لكن الإيقاف حال دون ذلك.