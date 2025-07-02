نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سادس صفقاته الصيفية.. تشيلسي يعلن التعاقد مع جواو بيدرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا عن إتمام سادس صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطة الإدارة الفنية بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل، وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي بعقد طويل الأمد

ومن خلال بيان نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي، أكد تشيلسي إتمام التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادمًا من فريق برايتون، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه كحوافز ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب.

ووفقًا للإعلان الرسمي، وقع جواو بيدرو عقدًا يمتد حتى صيف عام 2032، في دلالة واضحة على ثقة النادي في قدراته الهجومية وخططه طويلة الأمد مع الفريق اللندني.

رغم انتقاله لتشيلسي مؤخرًا، فإن جواو بيدرو كان قد ظهر بقميص النادي بالفعل خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف، ما يعكس فاعليته الهجومية وتعدد أدواره في الخط الأمامي.

تشيلسي يعزز صفوفه بـ 6 صفقات حتى الآن

يعد انضمام جواو بيدرو هو التوقيع السادس لنادي تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ سبق وأن تعاقد البلوز مع عدد من المواهب الشابة واللاعبين المميزين، وهم: