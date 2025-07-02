مصر تحصد ذهبية كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما بجورجيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح عبدالرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج في حصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما وذلك بعد الفوز على بطلي أمريكا وروسيا خلال المنافسات المقامة في مدينة باتومي بدولة جورجيا.

مصر تحصد ذهبية كأس العالم للشطرنج تحت 12 عامًا

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن فوز عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشطرنج يأتي استكمالا لخطط الاتحاد بإشراك أفضل العناصر من أجل الوصول إلى منصات التتويج وهو ما تحقق بالفعل.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج قائلا إن عبدالرحمن سامح من اللاعبين الموهوبين في المنتخب الذي يتواجد أيضا في صفوفه لاعبين متميزين أصحاب خبرات وإمكانيات تؤهلهم للوصول إلى المراكز الأولى.

وكان عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج نجح في تصدر مجموعته بعد تحقيقه 6 نقاط من 7 مباريات دون هزيمة بواقع 5 انتصارات وتعادلين ثم حقق الفوز في المباراة النهائية ليفوز بالميدالية الذهبية.

ومن المقرر أن يصل اللاعب عبدالرحمن سامح إلى مطار القاهرة بعد غدا الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء حيث سيكون في استقباله مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج.

وتتكون بعثة مصر من اللاعب عبدالرحمن سامح، والكابتن سامح صادق، بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، التي قدّمت دعمًا مباشرًا وسريعًا لتذليل العقبات وضمان مشاركة البعثة في البطولة.