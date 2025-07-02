نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر العلمين لـ«الجودو» بمشاركة خبراء عالميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صباح اليوم الاربعاء تدريبات ومنافسات المعسكر الثاني لأكاديمية مصر للجودو بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة 188 لاعبًا ولاعبة من عدة هيئات وأندية رياضية وهي اكاديمية مصر للجودو ونادي الاتحاد السكندري وسموحة والزهور ونادي اصحاب الجياد ونادي طلائع الأسطول وسبورتنج بالإضافة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومنتخب مصر.

يحظي معسكر العلمين بمشاركة خبراء عالميين من اصحاب القامات الدولية الرفيعة في رياضة الجودو، يأتي علي رأسهم الياباني هيروشي إيزومي والاسباني سوجوي أوريارتي والإسبانية لورا جوميز والبطل الاوليمبي هشام مصباح.

وشملت التدريبات والمنافسات الصباحية علي فنون اللعب الأرضي للتأكيد علي مهارات اللاعبين، وتطويرها على يد الخبراء العالميين، بجانب محاضرات فنية مهمة.

يأتى معسكر العلمين لمحاكاة المعسكرات الدولية الكبيرة، علي غرار معسكر برشلونة الذي يشرف عليه الإسباني سوجوي، ما يدفع به إلى خانة متقدمة من بين المعسكرات الدولية، ومقصدًا كبيرًا لمشاركات عددا من دول العالم، وهو ما يؤكد علي امكانية مصر فى تنظيم معسكرات وبطولات دولية في أماكن سياحية تضاهي وتتفوق علي المعسكرات العالمية.

يشرف علي معسكر العالمين الدكتور محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور احمد صبره رئيس اكاديمية مصر للجودو والسيد محمد شبانة من الاكاديمية المصرية للجودو.

يذكر أن المعسكر يقام على 4 أيام في الفترة من 2 حتي 5 يوليو الجاري، ويضم تدريبات ومباريات ودية ومحاضرات فنية وتأهيل نفسى وذهنى وبرامج تغذية، تحت رعاية متخصصين بارزين، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية وفق برامج علمية دقيقة.