نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، من خوض تجربة جديدة مع نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر مؤخرًا.

إدارة الأهلي تدرس إعارة عبد القادر بناءً على طلب من زد

كشفت مصادر من داخل القلعة الحمراء أن نادي زد تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الأهلي من أجل استعارة اللاعب أحمد عبد القادر، بناءً على توصية فنية من محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب لدعم الخط الهجومي في الموسم المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، لا يمانع في رحيل اللاعب بنظام الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل ازدحام مركز الجناح بالعديد من الخيارات.

أوضح المصدر أن إدارة الأهلي بدأت دراسة العرض المقدم من نادي زد، حيث يتم حاليًا مناقشة كافة البنود الخاصة بالعقد، وعلى رأسها قيمة الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب خلال فترة الإعارة، بما يتناسب مع قدراته الفنية وسجله السابق مع الفريق.

وأشار إلى أن اللاعب لا يمانع الانتقال، بشرط التوصل إلى اتفاق مالي يضمن له الاستقرار، خاصة بعد أن أصبح بعيدًا عن التشكيل الأساسي، ولم يُدرج اسمه ضمن قائمة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إعارة أحمد عبد القادر السابقة إلى نادي قطر القطري قد انتهت بنهاية الموسم المنقضي، ليعود إلى صفوف الأهلي دون أن يتم قيده في قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية، وهو ما عزز من فرص خروجه مجددًا على سبيل الإعارة، بحثًا عن دقائق لعب أكثر واستعادة مستواه المعهود.