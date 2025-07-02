نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع نجم فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الاربعاء، عن إتمام التعاقد مع الإسباني أليكس باينا قادمًا من فياريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يضم الإسباني أليكس باينا

وذكر الروخي بلانكوس في بيانه، أن أليكس باينا وقع عقدًا مع أتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية صباح اليوم بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الإسباني باينا إلى أتلتيكو مدريد، كلفت خزينة الروخي بلانكوس 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إمتيازات.

ونشر أتلتيكو مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "يتمتع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بمهارة فائقة في المراوغة والتسديد ورؤية ثاقبة، وقد لعب طوال مسيرته في جميع مراكز خط الوسط المتاحة، وخاصةً كجناح أيسر، مع أنه يلعب بقدمه اليمنى بطبيعته. كما يتميز بمهارة ممتازة في التمرير، مما جعله الموسم الماضي أفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني برصيد 14 تمريرة حاسمة".

وأضاف الروخي بلانكوس: "فاز باينا بلقب الدوري الأوروبي عام ٢٠٢١ مع فياريال. قضى الموسم التالي معارًا إلى جيرونا، حيث كان لاعبًا أساسيًا في صعود الفريق الكتالوني إلى الدوري الإسباني الممتاز، حيث شارك في ٤٥ مباراة".

وواصل النادي الإسباني حديثه، قائلًا: "لعب لاعب خط الوسط مع جميع فرق الشباب في إسبانيا، وخاض مباراته الأولى مع المنتخب الأول في 12 سبتمبر 2023 ضد قبرص. كانت مباراته الأولى مثالية، حيث سجل هدفًا من أول لمسة للكرة بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب. في الصيف الماضي، فاز ببطولة أمم أوروبا 2024 والميدالية الذهبية الأولمبية في أولمبياد باريس. في هذه البطولة، شارك في خط الوسط مع بابلو باريوس، الذي سيكون زميله في أتلتيكو مدريد".

وقدم أليكس باينا البالغ من العمر 23 عامًا موسمًا مميزًا مع فياريال، حيث خاض مع فريقه السابق خلال الموسم المنصرم 33 مباراة، سجل 7 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.