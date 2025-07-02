نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يُرفض".. حقيقة عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي بعد كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إمام عاشور وخاصة بعد تداول عدة أنباء باقتراب رحيله لوصول عروض رسمية له.

حقيقة عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامجه اللعيب في المونديال: "وصل لمجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إمام عاشور برئاسة محمود الخطيب عرض رسمي من أحد الأندية الخليجية وأو هناك رغبة به من جانب اتحاد جدة السعودي للاحتراف الخارجي".

كما صرح سيد عبد الحفيظ: "وصول عرض لأي لاعب من النادي الأهلي حاجة كويسة جدا ولكن اللي بيفرق القيمة كام واحتياجك ليه قد ايه ودي فرصة كويسة ولما تجيلك سواء 12 14 كقيمة مادية بعد تألق اللاعبين في كأس العالم للأندية ومبلغ 6 7 مليون ده لما يكون باقي 6 شهور في عقد اللاعب".

واختتم: "ولما يكون في حالة أن اللاعب باقيله 6 شهور بعقده وده وضع طبيعي النادي اللي عايزه يطلب 6 7 مليون ومش هتبقى حاجة ظريفة ان انتا تتمسك بيه لأنه ممكن يسيبك لكن لما يكون عقده مستمر وامكانياته هايلة جدا ويوصل عرض ميترفضش 12 14 مليون مش هتكون فيه مشكلة ويتم دراسته وفقا لمدى احتياج الفرقة أولا والعرض المالي ثانيا ده بالنسبة لإمام ووسام اللي اصلا في اجازة معرفش اللي قال غاضب دي عرفها منين طب كلمته ولا سافرتله امريكا؟".