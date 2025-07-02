دورتموند يضرب موعداً مع الريال

دورتموند يضرب موعداً مع الريالتأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد فوز صعب 2-1 على مونتيري المكسيكي، في المباراة التي جرت فجر الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا.

وسجل نجم اللقاء، المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 14 و24، بينما أحرز جيرمان بيرترامي هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 48.

بهذا الفوز، ضرب دورتموند موعدا ناريا مع ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي، في لقاء مرتقب سيقام في 5 يوليو على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.