نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان برونكهورست ينضم للجهاز الفني لفريق ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انضم جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني السابق لفريق رينجرز الإسكتلندي لكرة القدم، للجهاز لفريق ليفربول كمساعد لأرني سلوت، المدرب الحالي.

وفاز فان برونكهورست، الذي لعب لأرسنال وبرشلونة قبل اعتزاله، كمدرب بألقاب في هولندا مع فينورد، وفي إسكتلندا مع رينجرز.

وكان آخر منصب تولاه هو مدرب فريق بشكتاش التركي.

وأجرى سلوت تعديلات في جهازه الفني بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز في أول موسم له يتولى فيه تدريب ليفربول.

وبالإضافة إلى فان برونكهورست، أكد ليفربول أيضًا انضمام تشافي فاليرو، لخوض فترة ثانية في النادي. وسيتولى منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول.

وذكر ليفربول أن فابيان أوتي وكلاوديو تافاريل، مدربا حراس المرمى، سيرحلان عن الفريق.