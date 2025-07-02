نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيقاف يحرم بلينجهام من مواجهة شقيقه أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب جوب بيلينجهام، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن فريقه في مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإيقاف بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام مونتيري في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي صباح الأربعاء، ما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه.

ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد على ملعب «ميت لايف» يوم السبت، ولكن سيضطر جوب لتنفيذ عقوبة الغياب عن مباراة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة.

وسبق وحصل جوب على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام أولسان الكوري في دور المجموعات.

كانت المواجهة بين دورتموند ومدريد ستشكل لحظة فخر لعائلة بيلينجهام، إذ تبرز الصعود السريع للشقيقين اللذين تخرجا معًا من أكاديمية برمنغهام.

ورحل جود بيلينجهام عن برمنجهام للانضمام إلى فريق دورتموند في 2020 وكان يبلغ وقتها 17 عامًا، وبعدها تمكن من أن يرسخ نفسه واحدًا من أفضل لاعبي العالم، وانتقل إلى ريال مدريد بعدها بثلاثة أعوام في صفقة قيمتها نحو 139 مليون دولار.

وتوج جود بالفعل بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أنه لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي.

وانتقل جوب من برمنغهام إلى سندرلاند في 2023 وبعد أن ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي، سار على خطى شقيقه وتعاقد مع دورتموند الشهر الماضي.

وبالفعل كان لدى جوب تأثير في دورتموند، حيث شارك مع الفريق في مباراته الأولى بمونديال الأندية وبعدها سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وتغلب الريال على يوفنتوس بهدف نظيف ليتأهل لدور الثمانية، فيما تغلب دورتموند على مونتيري 2-1.