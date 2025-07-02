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أحمد جودة - القاهرة - تقترب إدارة أرسنال من حسم واحدة من أهم صفقات الموسم، وذلك عبر التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس نجم سبورتينغ لشبونة، الذي سجل 54 هدفًا في 52 مباراة الموسم الماضي، وفقًا لتقارير بريطانية.

صفقة جيوكيريس تُنعش هجوم أرسنال.. لكن هل تُهدد مستقبل كاي هافرتز؟

اختيار جيوكيريس جاء بعد منافسة مع بنجامين سيسكو، لكن الفعالية التهديفية للمهاجم السويدي رجّحت كفته، ليكون الخيار المفضل للمدرب ميكيل أرتيتا لتعويض غياب "رقم 9" الصريح الذي عانى منه الفريق في الموسم الماضي.

لكن هذا التحرك قد يُلقي بظلاله على مستقبل النجم الألماني كاي هافرتز، الذي عاد من إصابة طويلة في نهاية الموسم الماضي، وشارك كبديل في آخر مباراتين ضد نيوكاسل وساوثهامبتون، وظهر بمستوى بدني مغاير، بعد فترة تأهيل بدني مكثفة حطم خلالها أرقامًا قياسية في صالة الألعاب الرياضية بنادي أرسنال، وفقًا للتقارير.

هافرتز، الذي سجل 15 هدفًا قبل تعرضه للإصابة، لا يزال ضمن خطط أرتيتا، لكن وصول مهاجم صريح مثل جيوكيريس قد يُقلّص من أدواره أو يدفعه للعب في مركز مختلف، وهو ما قد يفتح أبواب المنافسة داخل تشكيل الجانرز.

ومع ذلك، يرى البعض في النادي أن وجود لاعبين بجودة جيوكيريس وهافرتز معًا هو تعزيز ضروري للمنافسة على الألقاب، خاصة مع الضغط القاري المنتظر في دوري الأبطال والمنافسات المحلية.