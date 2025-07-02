نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخطف نجم بيراميدز.. هل يكون لوجانو كوبري الأهلي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ربط الإعلامي محمد شبانة بين إنتقال اللاعب الجزائري أحمد القندوسي إلى نادي لوجانو السويسري وبين العرض المقدم من نفس النادي للاعب إبراهيم عادل نجم بيراميدز الحالي والذي يرغب الأهلي في ضمه منذ عدة سنوات.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي إتفقت مع إدارة سيراميكا كليوباترا وقت بيع القندوسي على تسهيل أمر إحترافه في نهاية الموسم بالمساعدة في جلب عرض اوروبي له وهو ما تم بالرغم من غياب اللاعب منذ فترة للإصابة ببيعه لنادي لوجانو السويسري.

وأضاف شبانة أن نفس النادي تقدم بعرض لضم إبراهيم عادل بمقابل يصل إلى ٤ ملايين دولار وهو ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية انضمام اللاعب إلى الأهلي في المستقبل خاصة إنه مازال صغير السن.