نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسي فليك يرفض ضم راشفورد رغم اهتمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مستقبل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بات مفتوحًا على مصراعيه، بعد أن رفض نادي أستون فيلا تفعيل خيار الشراء النهائي البالغ 40 مليون جنيه إسترليني عقب انتهاء فترة إعارته، ليقترب مهاجم مانشستر يونايتد من الانتقال إلى برشلونة، حسب تقارير صحفية إسبانية.

هانسي فليك يرفض ضم راشفورد رغم اهتمام برشلونة

راشفورد كان قد انتقل إلى أستون فيلا في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعد خلاف علني مع المدرب روبن أموريم، الذي انتقد التزام اللاعب قائلًا: "أفضل اللعب بمدرب حراس على أن أعتمد على لاعب لا يبذل أقصى ما لديه كل يوم."

ورغم ذلك، قدّم راشفورد أداءً مقنعًا خلال فترة الإعارة، حيث سجل وصنع 10 أهداف في 17 مباراة مع فيلا، مما أعاد له بعضًا من بريقه المفقود، إلا أن إدارة النادي قررت عدم المضي قدمًا في الصفقة.

وفقًا لتقارير إسبانية، فإن برشلونة أعاد فتح ملف راشفورد بعد رحيله رسميًا عن فيلا، واعتبره خيارًا متاحًا "بسعر معقول"، خاصة أن مانشستر يونايتد أبدى بوضوح أنه لا يراه ضمن خططه المستقبلية.

لكن العقبة الأبرز تتمثل في موقف المدرب الجديد هانسي فليك، الذي لا يُفضل التعاقد مع راشفورد في الوقت الحالي، رغم اهتمام المدير الرياضي ديكو، ما يجعل الصفقة "صعبة جدًا" حسب المصادر ذاتها.

اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من بايرن ميونيخ، بينما يرى زملاؤه السابقون أن انتقاله إلى إسبانيا قد يُعيد له التألق، حيث كتب ديميتري ميتشل:

"راشفورد في الليجا قد يكون مثل جاريث بيل المتجدد." في المقابل، علّق تيموثي فوسو مينساه على مستقبله قائلًا: "أتمنى أن يكون راشفورد سعيدًا أينما ذهب."