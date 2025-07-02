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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة كبرى بشأن مصير النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة.

كريم رمزي يفجّر مفاجأة كبرى بشأن مصير وسام أبو علي مع الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "موضوع وسام أبوعلي لسه في كلام وقد يوافق النادي الأهلي على رحيل وسام أبوعلي حال وصول عرض رسمي يناسب إمكانيات اللاعب وإمكانيات النادي".

وأوضح:" الموضوع لم يتم غلقه بشكل كامل، لأن هناك رغبة من وسام أبو علي في أن يخوض تجربة الاحتراف، ولذلك النادي الأهلي في حال وصول عرض مغري".

