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أحمد جودة - القاهرة - وجّه قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" رسالة وداع مؤثرة إلى امحمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، بعد نهاية مشواره الحالي داخل القلعة البيضاء عقب 8 سنوات من الإخلاص والتفاني في العمل.

شيكابالا يودّع "محمد أسامة" بعد 8 سنوات من العطاء في الزمالك

وقال شيكابالا عبر حساباته الرسمية: "بعد ٨ سنوات من الإخلاص والعطاء، يختتم محمد أسامة مشواره في المرحلة الحالية كرئيس للجهاز الطبي في نادي الزمالك.

قدّمت الكثير للنادي وللاعبين، وهتفضل دايمًا علامة مميزة في رحلتنا بكل ما فيها من تفانٍ وإخلاص، كل التوفيق في الخطوة القادمة، وإن شاء الله يكون لينا لقاء قريب في بيتك الكبير، الزمالك".

ويُعد محمد أسامة أحد أبرز الأسماء التي عملت في الكواليس داخل النادي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط بعلاقة قوية مع اللاعبين، وكان حاضرًا في أصعب اللحظات الطبية والإنسانية، وساهم بشكل كبير في تأهيل عدد كبير من النجوم وعودتهم للملاعب.