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أحمد جودة - القاهرة - أحال مسؤولو النادي الأهلي ملف اللاعب محمد ياسر، مهاجم الفريق العائد من تجربة إعارة في الدوري التشيكي، إلى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، من أجل حسم موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هل يعود للقائمة أم يرحل من جديد؟.. الأهلي يدرس مصير محمد ياسر

ويجري حاليًا تقييم شامل للاعب داخل القلعة الحمراء، حيث يناقش الجهاز الفني إمكانية ضمه لقائمة الفريق الأول في الموسم الجديد، أو تسويقه سواء على سبيل الإعارة أو من خلال بيع نهائي.

وكان محمد ياسر قد خاض تجربة احترافية في الدوري التشيكي وظهر بمستوى لافت في بعض الفترات، ما جذب أنظار عدة أندية داخل وخارج مصر، أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وينتظر مسؤولو الأهلي التقرير الفني النهائي من ريبيرو لتحديد الخطوة التالية بشأن مستقبل اللاعب، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من جميع العناصر المميزة سواء داخل الفريق أو من خلال تسويقهم بشكل يحقق عائدًا فنيًا أو ماديًا مناسبًا.